Baumgart will Beleidigungen nicht gehört haben

Bundesliga Baumgart will Beleidigungen nicht gehört haben

Der 1. FC Köln hatte sich vor dem Spiel in einem Post über Beleidigungen gegen seinen Trainer beschwert. Der will diese aber nicht gehört haben.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln will Beleidigungen durch Fans von Bayer Leverkusen vor dem 0:3 im Derby bei Bayer Leverkusen nicht gehört haben. "Ich wurde beleidigt? Nein, nein, alles okay", sagte Baumgart nach dem Spiel: "Alles gut. Das Leben ist schön." Dabei hatte sein Club vor dem Spiel durch einen Post darauf hingewiesen. "Die Leverkusen-Fans beleidigen unseren Coach. Da scheint eine ausgesprochene Wahrheit noch tief zu sitzen...", schrieb der Verein bei X (ehemals Twitter).

Die "ausgesprochene Wahrheit" sollte sich wohl auf Aussagen Baumgarts von vor zwei Wochen beziehen. Nachdem Bayer in einem Werbe-Post für ein Europa-League-Spiel fragte: "Verfolgst du gern Abstiegskampf?" und in Klammern dahinter antwortete: "Dann bist du wohl K*ln-Fan.", hatte Baumgart emotional reagiert und unter anderem gesagt: "Der FC steht in dieser Region über allem. Da kannst du 20 Mal UEFA-Cup-Sieger werden oder Vizemeister. Scheißegal."

Der Coach selbst hatte aber zwei Tage vor dem Derby erklärt: "Das sollte man alles nicht überbewerten. Das von Leverkusen war nicht dramatisch und das von mir auch nicht." Nach dem Spiel sangen die Bayer-Fans übrigens höhnisch: "Steffen Baumgart ist bald arbeitslos." Die Kölner gehen nach sieben Spielen als Tabellenletzter in die Länderspiel-Pause, Leverkusens als Erster. Baumgart muss aber nicht um seinen Job fürchten.

Post des FC bei X