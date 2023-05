Erst Ernüchterung, dann Erleichterung: Bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen war der Frust über ein missratenes Saisonfinale und den Beinahe-Totalschaden recht schnell verflogen. "Natürlich bin ich ein bisschen wütend. Aber das werden wir bald abhaken. Wir können es jetzt nicht mehr ändern, sondern müssen es in Zukunft besser machen", sagte Trainer Xabi Alonso nach dem 0:3 (0:2) am Samstag beim VfL Bochum. Dank der Pleite des Konkurrenten VfL Wolfsburg gegen Absteiger Hertha BSC blieb der Werksclub Tabellensechster und darf an der Qualifikation für die Conference League teilnehmen. Sollte Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, ist es sogar die attraktivere Europa League.

"Als ich kam, war die Situation sehr schlecht. Jetzt haben wir es noch nach Europa geschafft", sagte der zweimalige Champions-League-Sieger, Welt- und Europameister. Alonso übernahm das Team vom glücklosen Gerardo Seoane und führte es vom 17. bis auf den sechsten Rang Ende April. "Aber der Mai war nicht gut von uns", sagte der Spanier. Kein Sieg in der Bundesliga und das schmerzhafte Aus im Halbfinale der Europa League gegen AS Rom. Alonso: "In der Zukunft ist es sehr wichtig, dass wir diese Fehler, die wir in dieser Saison gemacht haben, nicht wiederholen und uns weiterentwickeln."

Am Samstag war einer der groben Fehler die Rote Karte für Amine Adli in der 8. Minute, weil dieser gegen Bochums Dominique Heintz nachgetreten hatte. Drei Gelb-Rote und vier Rote Karten lautet die Bilanz der Leverkusener in der abgelaufenen Spielzeit - absoluter Negativwert unter allen Bundesligisten. Via Twitter entschuldigte sich Adli noch am Samstagabend für seine Entgleisung: "Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, dem Club und natürlich den Fans, die bei jedem Spiel hinter uns stehen, entschuldigen."

