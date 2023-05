Der deutsche Fußball-Nationalspieler Niklas Süle ist ab dem Ende der Bundesliga-Saison für alle Feierlichkeiten mit Borussia Dortmund offen. "Ich habe ab dem 28. nichts geplant, mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus an den Bierkönig gehen", sagte er lachend am Dienstag in einer Medienrunde.