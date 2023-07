Vier Tage nach dem 9:2-Erfolg gegen Kickers Emden musste Fußball-Bundesligist VfL Bochum in der Saisonvorbereitung den ersten Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch unterlag dem Drittligisten SC Verl am Samstag mit 1:3 (1:1). In der Partie, die in der Sportclub-Arena ohne Zuschauer stattfand, ging der Erstligist durch ein frühes Tor von Cristian Gamboa mit 1:0 in Führung, ehe Maximilian Wolfram, Robin Friedrich und Barne Pernot mit ihren Treffern für den Sieg der Gastgeber sorgten. Der VfL-Coach hatte im zweiten Abschnitt bis auf Torhüter Michael Esser eine komplett neue Mannschaft ins Rennen geschickt. Im nächsten Testspiel tritt der Revierclub beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an (21. Juli).