Auch mit dann 38 Jahren will Anthony Losilla seine Karriere im nächsten Jahr nicht unbedingt beenden. Der Kapitän des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum fühlt sich noch fit genug, um ein weiteres Jahr für die seinen Club zu spielen. "Ich habe noch genug Kraft im Tank. Da muss sich keiner Sorgen machen. Ich bin der Typ Spieler, der immer auf dem Platz stehen will, auch wenn ich jetzt ein gewisses Alter habe", sagte der Mittelfeldspieler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). Losilla spielt seit 2014 in Bochum und hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr als Trainer im VfL-Talentwerk zu arbeiten.