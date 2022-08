Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in die Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim glücklichen 1:0 (1:0) am Samstagabend gegen den Vorjahres-Dritten Bayer Leverkusen stellte Edin Terzic bei seinem Comeback als Cheftrainer nach einem Jahr dabei gleich einen Rekord von Jürgen Klopp ein: Nach den sieben Liga-Siegen zum Abschluss der Saison 20/21 war dies der achte in Folge für den 39-Jährigen. Das schaffte als BVB-Coach nur Klopp vor zehn Jahren. Im ersten Spitzenspiel der neuen Saison erzielte Kapitän Marco Reus (10. Minute) das entscheidende Tor für Dortmund. Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky sah in der Nachspielzeit wegen unerlaubten Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte (90.+2).