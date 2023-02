Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic setzt im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC auf Rotation. Im Vergleich zum 1:0 am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Chelsea nimmt er am Sonntag vier Veränderungen in seiner Startformation vor. Kapitän Marco Reus, die Verteidiger Mats Hummels und Julian Ryerson, sowie Stürmer Donyell Malen rücken neu ins Team. In der Fußball-Bundesliga hatte Hummels zuletzt beim BVB-Jahresauftakt gegen den FC Augsburg von Beginn an gespielt.

"Heute haben ein paar Jungs die Chance zu zeigen, dass sie noch da sind, dass sie Gas geben wollen", sagte Terzic beim Streamingdienst DAZN zu den Wechseln in seiner Startelf. "Es gab ein paar Wehwehchen, ein paar Jungs, die sich nicht frisch gefühlt haben. Wir haben eine super Startelf, dazu haben wir noch eine starke Bank."

Das 2:3 des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach am Samstag beschäftigt den BVB laut Terzic nicht. "Ehrlicherweise bringt uns das nur etwas, wenn wir selbst unsere Leistung abrufen und gewinnen", sagte der 40-Jährige. "Wir haben uns in eine gute Position gespielt in den vergangenen Wochen, aber wir sind noch nicht am Ziel."

Herthas Trainer Sandro Schwarz vertraut denselben elf Spielern, die auch beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag begonnen hatten. Schwarz verzichtet damit erneut von Beginn an auf die Angreifer Dodi Lukebakio und Derry Scherhant, die gegen Gladbach nach ihren Einwechslungen jeweils getroffen hatten. "Wir wollten Jessic und Flo auf dem Platz haben, ihre körperliche Wucht und das Spiel gegen den Ball", sagte Schwarz mit Blick auf sein Sturm-Duo Florian Niederlechner und Jessic Ngankam.

