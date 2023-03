Borussia Dortmund geht ohne Stammkeeper Gregor Kobel und Mittelfeldspieler Salih Özcan in das Duell mit dem 1. FC Köln. Das erkrankte Duo fehlt im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten für die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) im mit 81 365 Zuschauern ausverkauften Signal Iduna Park. Dagegen kann BVB-Coach Edin Terzic wieder auf den von einem Infekt genesenen Kapitän Marco Reus setzen, der in der Startformation steht. Für die Nationalspieler Julian Brandt und Karim Adeyemi kommt die Partie wie erwartet zu früh.