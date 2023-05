Am Tag nach der dramatisch verpassten deutschen Meisterschaft ist Borussia Dortmund zu einem Saisonabschlusstreffen zusammengekommen. Um 10.43 Uhr fuhr Kapitän Marco Reus am Sonntagmorgen auf das Trainingsgelände des BVB. Trainer Edin Terzic und einige von Reus' Teamkollegen waren zu diesem Zeitpunkt schon eingetroffen. Rund 30 Fans warteten auf die Ankunft der Spieler, die kurz aus ihren Autos winkten.

Bei einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 am Samstag, der gleichbedeutend mit dem neunten Meistertitel der Vereinsgeschichte gewesen wäre, hätten Hunderttausende Anhänger das Team in der Innenstadt hochleben lassen. Die Borussia kam im letzten Saisonspiel aber nicht über ein 2:2 hinaus und ermöglichte dem FC Bayern München so, in der Tabelle noch vorbeizuziehen.

