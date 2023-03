Mit Mats Hummels in der Startelf geht Borussia Dortmund das Revierderby beim FC Schalke 04 an. Der 34-Jährige ersetzt in der Innenverteidigung Nationalspieler Niklas Süle, der zunächst auf der Bank sitzt. Für Hummels ist es der erste Startelf-Einsatz in der Fußball-Bundesliga seit dem 4:1-Sieg der Borussia gegen Hertha BSC am 19. Februar. Sollte der BVB gewinnen, wäre Hummels als erster Profi bei elf Siegen im Revierderby dabei gewesen.

"Mats Hummels spielt nicht nur wegen seiner Derby-Erfahrung. Er ist ein herausragender Spieler. Es ist ein Spiel, das ihm liegt. Es wird viele Bälle geben, die in der Luft sind. Mats ist da bärenstark in den Duellen. (...) Von den Qualitäten und von seiner Erfahrung her ist er ein richtig guter Startspieler", sagte BVB-Coach Edin Terzic beim TV-Sender Sky. Verzichten muss der Trainer auf Kapitän Marco Reus, Stammtorwart Gregor Kobel, Karim Adeyemi, Julian Brandt sowie Youssoufa Moukoko.

Schalkes Trainer Thomas Reis nimmt nach dem 2:0-Erfolg beim VfL Bochum einen Wechsel vor. Mehmet Can Aydin spielt anstelle von Éder Balanta.

