2000 verpasst Leverkusen die Meisterschaft. Der damalige Manager Reiner Calmund wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Er hält den Titel in dieser Saison für möglich - favorisiert aber die Bayern.

Der ehemalige Bundesliga-Manager Reiner Calmund räumt Bayer Leverkusen gute Chancen auf die deutsche Fußball-Meisterschaft ein, hält den FC Bayern München aber für den Favoriten. "Die Chancen sehe ich bei 30 bis 40 Prozent", sagte Calmund in einem Interview der "Sport Bild" (Mittwoch) und antwortete auf die Frage, weshalb seine Einschätzung nicht höher sei: "Weil Bayern seit Jahren den besten Kader und die größte Titelerfahrung hat." Sollte Bayer, nach elf Spieltagen mit zwei Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister Bundesliga-Tabellenführer, die Meisterschaft gewinnen, würde Calmund "die Schale gerne streicheln".

In seiner Zeit als Manager von Bayer Leverkusen verpasste der Club am 34. Spieltag der Saison 1999/2000 durch eine Niederlage bei der SpVgg Unterhaching den Titel. Dieser Moment sei der schlimmste seiner Karriere gewesen, sagte Calmund, der am Donnerstag 75 Jahre alt wird.