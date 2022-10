Kölns Offensivspieler Jan Thielmann hat nach seiner Virusinfektion wieder mit dem Ball trainiert. Der 20-Jährige absolvierte am Montag eine individuelle Einheit, wie der FC mitteilte. Thielmann hatte für die Kölner in der Fußball-Bundesliga zuletzt am 18. September beim 1:1 beim VfL Bochum gespielt. Der U21-Nationalspieler hat bislang ein Saisontor für den aktuellen Tabellenzehnten erzielt.