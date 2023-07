Vizemeister Borussia Dortmund ist im dritten Testspiel der dritte Erfolg gelungen. Der Fußball-Bundesligist behielt am Samstag bei Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt dank einer Steigerung in der Schlussphase noch mit 2:1 (0:1) die Oberhand. Caniggia Elva hatte die Thüringer nach 23 Minuten in Führung geschossen. Erst in den letzten zehn Minuten wandelten die Gäste den Rückstand durch Treffer von Thorgan Hazard (80.) und Marius Wolf (87.) noch in einen Erfolg um. Vor der Partie hatte Emre Can seinen Vertrag bei den Dortmundern bis 2026 verlängert. Am Sonntag brechen die Borussen zu einer zehntägigen Reise in die USA auf.

Der Bundesligist bestimmte vor 16.724 Zuschauern in den Anfangsminuten die Szenerie auf dem Platz. Julian Brandt (6.) und Donyell Malen (11.) hatten die Führung für die Borussen auf dem Fuß, scheiterten aber am glänzend reagierenden Erfurter Schlussmann Lukas Schellenberg. Anschließend ließ der Regionalligist jedoch keine Möglichkeiten des Bundesligisten mehr zu. Nach einer Dortmunder Ecke gingen die Erfurter durch einen von Caniggia Elva (23.) abgeschlossenen Konter sogar mit 1:0 in Führung. Der Treffer wurde durch eine verunglückte Abwehr von BVB-Neuzugang Ramy Bensebaini begünstigt. Danach verfehlte Romario Hajrulla (32.) das Dortmunder Gehäuse nur um Zentimeter.

Die Gäste drückten nach dem Wiederanpfiff sofort auf den Ausgleich. Doch Thorgan Hazard (51.), Marco Reus (58.) und Youssoufa Moukoko (60.) schossen knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. Anschließend verflachte die Partie und nahm erst in den letzten zehn Minuten wieder an Fahrt auf. Nach einem Erfurter Ballverlust schalteten die Borussen blitzschnell um. Moukokos Eingabe drückte Hazard (80.) zum 1:1 über die Linie. Sieben Minuten später gelang Wolf der Siegtreffer für den Bundesligisten.