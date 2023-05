Mit emotionalen Worten hat Trainer Edin Terzic die Bedeutung des deutschen Meistertitels für Borussia Dortmund hervorgehoben und an die Ehre seiner Spieler appelliert. "In sieben Tagen ist die Saison vorbei. Dann können sich die Jungs - die verdienen alle gutes Geld - wieder alles kaufen, was sie wollen. Das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub - aber diese Momente kann man nicht kaufen", sagte Terzic nach dem 3:0-Sieg des BVB am Sonntag beim FC Augsburg bei DAZN. Durch den Auswärtserfolg ist Dortmund vor dem letzten Spieltag wieder Tabellenführer und steht zwei Zähler vor dem taumelnden Rekordmeister Bayern München.