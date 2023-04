Schalke bleibt im Rennen um den Klassenverbleib. Beim 2:1 über Bremen avancierte ein Einwechselspieler zum Matchwinner.

Erst eine Rettungstat vor dem eigenen Tor, dann der umjubelte Siegtreffer - binnen kurzer Zeit schlüpfte Dominick Drexler beim 2:1 (0:1) des FC Schalke gegen Werder Bremen in die Rolle des Hauptdarstellers. "Wir wussten, was auf dem Spiel steht. Es war sehr emotional", kommentierte der erst in der 74. Minute eingewechselte Profi die wundersame Wende in einem schon verloren geglaubten Spiel.

Dass der Tabellenvorletzte bei einem Punkt Rückstand zum Relegationsplatz noch im Rennen um den Klassenverbleib ist, war vor allem ein Verdienst des 32-Jährigen. Nur eine Minute nach dem sich Drexler in höchster Not in einen Schuss von Bremens Torschützen (18.) Marvin Ducksch warf, verwandelte er die Veltins-Arena mit seinem Siegtreffer (90.+2) in ein Tollhaus. "Am Ende ist mir das Tor lieber als die Rettungstat. Wir mussten das Spiel gewinnen", sagte der Matchwinner.

Dank des Last-Minute-Erfolgs, den der ebenfalls eingewechselte Sepp van den Berg (81.) einleitete, ist auf Schalke der Glaube an den Klassenverbleib zurück. Noch Minuten nach dem Schlusspfiff feierten die Profis zusammen mit den Fans den dringend benötigten Sieg.

Trotz des schweren Restprogramms mit Spielen gegen Mainz, FC Bayern, Frankfurt und Leipzig geht Trainer Thomas Reis zuversichtlich in den Endspurt: "Wir haben heute gezeigt, dass wir da sind und weiter um den Klassenerhalt kämpfen. In der Situation, in der wir uns befinden, kann solch ein Spiel zusätzliche Energie freisetzen."

