Anthony Modeste hat einen neuen Verein gefunden. Der in der vergangenen Saison für Borussia Dortmund aktive Stürmer wechselt zum ägyptischen Fußball-Meister Al Ahly. Wie der Club aus Kairo am Dienstag bekannt gab, erhält der 35-jährige Franzose einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Modeste, der in der Bundesliga auch für Hoffenheim und lange für den 1. FC Köln spielte, hatte beim BVB keinen neuen Vertrag mehr erhalten. In insgesamt 209 Bundesligaspielen erzielte er für seine Clubs 85 Tore.