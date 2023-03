Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss nach der Gelb-Roten Karte für Ramy Bensebaini am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg (0:0) ein weiteres Spiel auf den Linksverteidiger verzichten. Zudem wurde der Algerier mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch nach einer Entscheidung des Sportgerichts mit. Damit fehlt Bensebaini nicht nur am Samstag bei RB Leipzg, sondern zudem auch am 17. März gegen Werder Bremen.