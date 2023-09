Thomas Müller steht erstmals in dieser Saison in der Startelf des FC Bayern München. Im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend muss Serge Gnabry für den 33-Jährigen weichen. Ansonsten lässt Trainer Thomas Tuchel sein Team im Vergleich zum 3:1 gegen den FC Augsburg unverändert.