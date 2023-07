Friedrich vor Neustart: "Ich will zeigen, was ich kann"

Nach seinem kritischen Interview in der vergangenen Saison wegen zu geringer Einsatzzeiten unter Trainer Daniel Farke galt Borussia Mönchengladbachs Abwehrspieler Marvin Friedrich als möglicher Abgang zur neuen Saison. Nun schöpft der 27-Jährige unter dem neuen Chefcoach Gerardo Seoane wieder Hoffnung. "Ich will mich neu anbieten und alles in die Waagschale werfen. Gerade in der Vorbereitung will ich zeigen, was ich kann", sagte Friedrich dem Fanmagazin "Fohlen Hautnah".

Er sei schon auch von Selbstzweifeln getrieben gewesen. "Es gab natürlich Phasen, in denen ich mich das gefragt habe. Ich habe im Training immer versucht, Gas zu geben. Es gab Spiele, in denen es nicht so gut lief und ich habe dennoch keine Spielminuten bekommen", sagte der im vergangenen Jahr verpflichtete Defensivspezialist. "Aber ich beschäftige mich nicht mehr mit der letzten Saison. Die ist Vergangenheit. Ich schaue jetzt nur noch nach vorne und versuche, mich im Training anzubieten und hoffe dann natürlich, dass ich mehr Einsatzzeiten bekomme."

Mit dem neuen Trainer klappt die Kommunikation besser. "Ich habe vom Trainer einen sehr guten Eindruck. Er ist sehr kommunikativ und hat einen klaren Plan. Es macht Spaß unter ihm. Er hat zu mir gesagt, dass ich Gas geben und mich anbieten soll. Das werde ich tun und dann wird der Trainer entscheiden, ob es reicht", sagte Friedrich.

