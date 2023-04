Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Rechtsverteidiger Joe Scally setzen. "Joe konnte gut regenerieren und wird auch am Wochenende in Frankfurt wieder einsatzfähig sein", sagte Trainer Daniel Farke laut Vereinsangaben. Der 20 Jahre alte Scally war am Sonntag beim Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg mit Verdacht auf eine Muskelverletzung ausgewechselt worden.