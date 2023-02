Kapitän Lars Stindl hat es trotz seiner Rückenprobleme in die Startelf von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Schalke 04 geschafft. Der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler hatte in den vergangenen Tagen wichtige Trainingstage verpasst, kann am Samstagabend im West-Duell der Fußball-Bundesliga aber von Beginn an spielen. In bislang zwei Liga-Einsätzen im neuen Jahr schoss Stindl drei Tore für die Borussen, bei denen auch Manu Koné im defensiven Mittelfeld beginnt. Auch der Einsatz des Franzosen war zuletzt fraglich gewesen.

Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen startet mit vier Winter-Zugängen. Trainer Thomas Reis setzt dabei in der Defensive auch auf Éder Balanta, der vom FC Brügge gekommen war und sein Bundesliga-Debüt für Schalke feiert. Der zuletzt verletzte Alex Král steht erstmals in diesem Jahr in einem Bundesliga-Spiel in der Startelf.

