Borussia Mönchengladbach hat sich nach einer erfolgreichen Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga einen Punkt im rheinischen Duell bei Bayer Leverkusen gesichert. Gladbach kam nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand am Sonntagabend noch zu einem 2:2 (0:2). Amine Adli (15. Minute) und Kerem Demirbay (20.) hatten Bayer früh in Führung gebracht, doch Nationalspieler Jonas Hofmann (58.) und der eingewechselte Lars Stindl (90.) nutzten Geschenk der Leverkusener zum späten Ausgleich. Bayers Piero Hincapie sah in der Nachspielzeit wegen groben Foulspiels die Rote Karte (90.+4).