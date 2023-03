Fußball-Nationalspieler Mario Götze drückt im Kampf um die deutsche Meisterschaft Borussia Dortmund die Daumen, rechnet aber nicht mit dem Titel für den BVB. Er tippe auf den FC Bayern München, sagte der früher bei beiden Clubs beschäftigte Profi dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Für die Liga und die Fans wäre es schon mal gut, wenn es wieder einen anderen Meister geben würde", sagte der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag stehende Götze. "Allerdings sprechen die Qualität und das Heimspiel in München wieder mal für die Bayern." Vor dem Topspiel am 1. April liegt der BVB in der Tabelle der Bundesliga einen Punkt vor dem FC Bayern München.

