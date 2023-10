Bayer Leverkusen ist auf Rekordjagd. Ein Schlüsselspieler ist Alejandro Grimaldo, der von Coach Alonso gelobt wird. Die Ansprüche sind groß bei der Werkself und die nächste Aufgabe wartet bereits.

Nach seinem zweiten direkt verwandelten Freistoß in dieser Bundesliga-Saison ist Bayer Leverkusens Neuzugang Alejandro Grimaldo nach Ansicht seines Trainers bereit für das Debüt in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. "Es ist meine große Empfehlung", sagte Xabi Alonso nach dem 3:0-Auswärtserfolg gegen den FSV Mainz 05. "Es wäre total verdient für ihn, er hat schon bei Benfica Lissabon super gespielt und er hat die Qualität."

Grimaldo hatte nach dem Eigentor von Sepp van den Berg das 2:0 nachgelegt. Den Endstand erzielte der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann. "Es war nicht nur der Freistoß heute. Er hat es sehr gut gemacht und ist sehr professionell. Wenn er so weitermacht, dann wird er eine Einladung von der Nationalmannschaft bekommen", so der Coach. Auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes lobte den 28 Jahre alten Linksverteidiger: "Er hat eine wunderbare Schusstechnik, das war kein Zufall." Schon gegen den FC Bayern hatte Grimaldo per Freistoß getroffen.

Bayer stellte am Samstag gleich zwei Vereinsrekorde auf. 16 Punkte hatte die Werkself nach sechs Spieltagen noch nie auf dem Konto. Auch 20 Treffer zu diesem Zeitpunkt bedeuten eine neue Bestmarke. "Das ist ohne Frage ein guter Start", sagte Rolfes. "Aber solche Spiele muss man trotzdem erst einmal gewinnen."

In der Europa League steht am Donnerstag (21.00 Uhr) bei Molde FK die nächste Bewährungsprobe an. "Auch da hatten wir einen guten Auftakt und wollen nachlegen, das ist ja klar. Wir wollen Erster in der Tabelle werden", sagte Rolfes. Das erste Spiel auf europäischer Bühne hatte Leverkusen mit 4:0 gegen BK Häcken aus Schweden gewonnen.

Kader Bayer Leverkusen Kader FSV Mainz 05 Tabelle