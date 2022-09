Neuzugang Kenan Karaman steht erstmals im Kader des FC Schalke 04. Eineinhalb Wochen nach seinem Transfer von Besiktas Istanbul gehört der 28 Jahre alte Stürmer im Revierderby am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum zum Kreis der Reservisten. Im Vergleich zum 1:1 in Stuttgart nimmt Trainer Frank Kramer in der Startelf zwei Änderungen vor. Tobias Mohr und Henning Matriciani rücken neu ins Team. Auch der Bochumer Fußball-Lehrer Thomas Reis entschied sich nach dem 0:2 in Bremen für zwei neue Profis. Danilo Soares und Philipp Hofmann ersetzen Jordi Osei-Tutu und Gerrit Holtmann.