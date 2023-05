Vom möglichen Titelgewinn des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund würde offenbar auch Liga-Rivale 1. FC Köln finanziell profitieren. Laut Informationen des "Express" ist im Zuge des Wechsels von Angreifer Anthony Modeste von Köln zum BVB im vergangenen Sommer eine "Meisterprämie" vereinbart worden. Demnach sollen die Kölner, die am letzten Spieltag mit dem Duell gegen den FC Bayern München direkt ins Titelrennen eingreifen könnten, beim Triumph der Borussen eine sechsstellige Summe erhalten. Vom BVB gab es dazu keine Bestätigung.

Vor dem 34. Bundesliga-Spieltag liegt der BVB zwei Punkte vor den Bayern. Ein Sieg am Samstag zu Hause gegen den FSV Mainz 05 würde Dortmund den Titel bescheren. Rekordmeister Bayern muss zeitgleich in Köln gewinnen und auf einen Patzer des BVB hoffen.

Modeste war Anfang August 2022 von Köln nach Dortmund gewechselt und sollte den an einem Tumor erkrankten und deshalb monatelang fehlenden Neuzugang Sébastien Haller ersetzen. Dem Vernehmen nach betrug die Ablöse für den eigentlich bis 2023 an die Kölner gebundenen Modeste rund fünf Millionen Euro. Beim BVB konnte der Angreifer die sportlichen Erwartungen bislang nicht erfüllen. In der laufenden Saison bestritt er 18 Einsätze, erzielte zwei Tore und fand nach der Genesung von Haller, der seit Januar wieder spielt, kaum noch Berücksichtigung.

