Fußballprofi Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach muss mit weiteren Konsequenzen wegen seiner Beschwerden nach seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag rechnen. Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Sonntag mit, dass der Kontrollausschuss in dem Fall ermitteln werde. Der algerische Linksverteidiger hatte das Schiedsrichtergespann auf Französisch beschimpft. Wegen der Gelb-Roten Karte ist Bensebaini im nächsten Spiel ohnehin gesperrt.