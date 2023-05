Borussia Mönchengladbach soll den früheren Leverkusener Coach Gerardo Seoane als möglicher Nachfolger für den umstrittenen Trainer Daniel Farke kontaktiert haben. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend. Demnach soll es ein erstes Treffen mit dem 44-Jährigen gegeben haben, der in dieser Saison in Leverkusen durch Xabi Alonso abgelöst worden war. Gladbachs U23-Coach Eugen Polanski soll dagegen aus dem Rennen sein und erst einmal seine UEFA Pro Lizenz machen.