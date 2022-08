Fußballprofi Lukas Hradecky vom Bundesligisten Bayer Leverkusen vermisst die echten Typen in der deutschen Eliteliga. "Mir selbst fehlen schon ab und zu mal ein paar Jungs, die eine eigene Meinung haben und sie zur Not auch mal undiplomatisch äußern", sagte der finnische Keeper der "Sport Bild" (Mittwoch). Solche Spieler seien in der Bundesliga "leider eine aussterbende Art, weil sie meistens zu älteren Generation gehören", ergänzte der 32-Jährige.