Europa-League-Halbfinalist Bayer Leverkusen muss im wichtigen Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig kurzfristig ohne Nationalspieler Florian Wirtz auskommen. Der 19 Jahre alte Offensivspieler fehlt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nach Vereinsangaben wegen Magen-Darm-Problemen.

Ebenfalls nicht im Kader stehen Abwehrspieler Edmond Tapsoba und der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios im Mittelfeld. Tapsobas Fehlen ist laut Bayer eine Vorsichtsmaßnahme, er hat muskuläre Probleme. Palacios war im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Union Saint-Gilloise (1:1) mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden und hatte auch im Rückspiel am Donnerstag (4:1) gefehlt. Amine Adli, der in Belgien angeschlagen nur eingewechselt werden konnte, steht wieder in der Startelf.

Bei den Leipzigern gibt es nur eine Änderung gegenüber dem 3:2 im vorherigen Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg: Marcel Halstenberg ersetzt den gesperrten Linksverteidiger David Raum. RB hatte vor dem Spieltag den vierten und letzten Champions-League-Platz belegt, Leverkusen hatte sieben Punkte Rückstand.

