Sportvorstand Christian Heidel hat Anfeindungen in den sozialen Netzwerken gegen den FSV Mainz 05 nach dem 2:2 im Saisonfinale bei Borussia Dortmund beklagt. "Die Beschimpfungen gehen in einen Bereich, der Lichtjahre unter der Gürtellinie ist", kritisierte Heidel am Sonntag in einer Medienrunde. "Das hat mich nachdenklich gestimmt, aber wir können damit umgehen."