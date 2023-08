Bayer Leverkusens Stammtorhüter Lukas Hradecky bekommt offenbar neue Konkurrenz. Der Fußball-Bundesligist steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Verpflichtung des tschechischen Keepers Matej Kovar von Manchester United. Bayer soll laut "Sport1" rund fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen als Ablöse überweisen. Der "Kicker" berichtete, dass Kovar noch am Donnerstag in Leverkusen den obligatorischen Medizincheck absolvieren werde.