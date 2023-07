Bayer Leverkusen musste im zweiten Testspiel die zweite Niederlage hinnehmen und verlor am Samstag gegen den Heimatclub von Trainer Xabi Alonso. Beim spanischen Fußball-Erstligisten Real Sociedad San Sebastian unterlag der Bundesligist mit 0:1 (0:1). Bei Bayer standen wie schon beim Test vor rund einer Woche gegen den Zweitligisten SC Paderborn (1:2) die Neuzugänge Granit Xhaka und Jonas Hofmann in der Startelf. Zudem gab Stürmer Victor Boniface am Samstag sein Debüt.