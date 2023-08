Neu-Kapitän Can will bei Dortmund nicht allein Chef sein

Bundesliga Neu-Kapitän Can will bei Dortmund nicht allein Chef sein

Fußball-Nationalspieler Emre Can will als neuer Kapitän bei Borussia Dortmund nicht allein den Ton angeben. Alle seien Chefs und er erwarte, dass jeder etwas sagt, wenn ihm etwas auffalle, sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch in einem Interview des TV-Senders Sky. "Nur weil ich die Binde trage, bin ich jetzt nicht der einzige Chef. Da gibt es viele andere, die auch sehr viel Erfahrung haben und die auch die Sache in die Hand nehmen müssen", sagte der 29-Jährige.

Fußball-Nationalspieler Emre Can will als neuer Kapitän bei Borussia Dortmund nicht allein den Ton angeben. Alle seien Chefs und er erwarte, dass jeder etwas sagt, wenn ihm etwas auffalle, sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch in einem Interview des TV-Senders Sky. "Nur weil ich die Binde trage, bin ich jetzt nicht der einzige Chef. Da gibt es viele andere, die auch sehr viel Erfahrung haben und die auch die Sache in die Hand nehmen müssen", sagte der 29-Jährige.

Dennoch sei ihm klar, dass er als Kapitän in einer besonderen Verantwortung stehe. "Ich weiß, die Kapitänsbinde oder das Amt bringen Aufgaben und Pflichten mit sich", sagte Can, "ich kenne meine Pflichten und die versuche ich so gut wie möglich zu erfüllen." Dabei wolle er weiterhin versuchen, sich selbst treu zu bleiben. "Das ist das Wichtigste für mich. Es ist für mich ein großer Vertrauensbeweis von den Verantwortlichen hier. Und ich versuche, das so gut wie möglich zurückzuzahlen", sagte der Nationalspieler, der seit 2020 beim Meisterschafts-Zweiten spielt.

Die Dortmunder starten am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut und durch die Ergebnisse in der Vorbereitung fühle es sich so an, dass man gut dastehe, sagte Can. "Aber jetzt geht es erst richtig los. Und ich glaube, am Samstag kann man so richtig sehen, wo wir stehen und wie weit wir sind", meinte er.

Borussia Dortmund