Fußball-Nationalspieler Florian Neuhaus hat gut drei Monate nach seiner Kreuzbandverletzung sein Comeback fest im Blick. Zum Start der zweiten Serie in der Fußball-Bundesliga am 22. Januar gegen Bayer Leverkusen will der 25-Jährige sein Pflichtspiel-Comeback geben.

"Leverkusen ist ein realistisches Ziel für mich. Wir haben aber davor noch drei Testspiele. Ich gehe davon aus, schon bei denen dabei zu sein, sagte der Mittelfeldspieler der "Bild"-Zeitung. "Vom Knie her ist alles in Ordnung. Es geht darum, jetzt Schritt für Schritt die Belastung zu steigern, weil ich jetzt drei Monate kein Mannschaftstraining hatte", sagte Neuhaus, der unmittelbar vor der Rückkehr in Teamtraining steht.

