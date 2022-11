Borussia Mönchengladbach tritt im Fußball-Bundesligaspiel beim VfL Bochum mit dem dritten Torwart Jan Olschowsky an. Der 20-Jährige kommt zum Einsatz, weil sowohl Stammtorhüter Yann Sommer als auch Ersatzkeeper Tobias Sippel verletzt ausfallen. Für Olschowsky ist es das Profi-Debüt in einem Pflichtspiel.

Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Freitag nimmt Trainer Daniel Farke insgesamt zwei Änderungen vor. Neben Olschowsky rückt Nico Elvedi, der gegen die Schwaben krank gefehlt hatte, wieder in die Innenverteidigung. Tony Jantschke, der Elvedi stark vertreten hatte, fällt in Bochum wegen eines Hämatoms am Oberschenkel aus.

Beim VfL Bochum nimmt Trainer Thomas Letsch nach dem 0:3 bei Borussia Dortmund zwei Wechsel vor. Philipp Förster und Christopher Antwi-Adjei sind anstelle von Konstantinos Stafylidis und Jordi Osei-Tutu dabei.

