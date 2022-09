Bochums Manuel Riemann soll auch nach seiner verbalen Entgleisung im Training im Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag im Tor des VfL stehen. "Für mich gibt es keinen Grund, dass er nicht spielen sollte", sagte Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Riemann hatte zwei Tage zuvor im Training Mitspieler beleidigt und dafür anschließend bei Instagram um Entschuldigung gebeten. Am Mittwoch fehlte er im Training wegen Magen-Darm-Problemen. Riemann sei nun wieder fit, sagte Reis.