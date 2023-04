Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat Abwehrspieler Marvin Friedrich für dessen öffentliche Kritik an seiner Situation beim Fußball-Bundesligisten gerügt. "Solche Dinge sollten eigentlich intern besprochen werden", wurde Virkus am Donnerstag in einem Interview des Vereins zitiert. "Und wir als Verein werden uns an diese Abmachung halten und das Thema auch intern mit dem Spieler klären", fügte Gladbachs Sportchef hinzu. Berichte über eine mögliche Geldstrafe oder gar eine Abmahnung für Friedrich bestätigte der Club bislang nicht.

Der 27 Jahre alte Friedrich war vor gut einem Jahr vom damaligen Sportchef Max Eberl und dem damaligen Trainer Adi Hütter vom 1. FC Union Berlin verpflichtet worden. Unter dem aktuellen Trainer Daniel Farke spielt der Innenverteidiger indes gar keine Rolle, obwohl Farke immer wieder dessen angebliche Bedeutung hervorgehoben hatte. Darüber hatte sich Friedrich in der "Sport Bild" (Mittwoch) massiv beklagt. "Ich bin absolut unzufrieden mit der Situation und spüre null Komma null Vertrauen", hatte Friedrich, der bei der Borussia noch einen Vertrag bis 2026 hat, gesagt. "Für mich muss sich was ändern. So kann es nicht weitergehen."

