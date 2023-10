Stürmer Patrik Schick steht wie angekündigt erstmals seit 226 Tagen im Kader von Bayer Leverkusen. Im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sitzt der Tscheche, der in der Saison 2021/22 in 27 Bundesligapartien 24 Tore erzielt hatte, auf der Bank. Schick hatte wegen ständiger Adduktorenprobleme zuletzt am 9. März für eine Minute auf dem Platz gestanden.

Nachdem er in den ersten sieben Spielen insgesamt nur eine Änderung in der Startelf vorgenommen hatte, vollzog Leverkusens Trainer Xabi Alonso diesmal zwei. Jungstar Florian Wirtz, der auch in beiden Länderspielen in der Vorwoche in der Startelf gestanden hatte, erhält wie auch Odilon Kossounou eine Pause. Dafür beginnen jeweils zum ersten Mal in der Liga Bayern-Leihgabe Josip Stanisic und Amine Adli.

Bei Wolfsburg fehlt wie angekündigt Stammkeeper Koen Casteels, dafür beginnt Pavao Pervan. Zudem beginnen die Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw und Moritz Jenz für Cedric Zesiger und Lovro Majer.