Der Wechsel von Sportdirektor Rouven Schröder zu RB Leipzig steht kurz vor dem Abschluss. "Ich gehe davon aus, dass der Wechsel in den kommenden Tagen vollzogen wird", sagte Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag beim Pay-TV-Sender Sky. "Ich kann bestätigen, dass wir ein Angebot bekommen haben", erklärte Knäbel und fügte an, dass dieses passe.