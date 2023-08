Borussia Mönchengladbachs Torhüter und Kapitän Jonas Omlin ist überraschend nicht für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert worden. Der 29-Jährige fehlte im Aufgebot, das Nationaltrainer Murat Yakin am Mittwoch für die EM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo und Andorra präsentierte. "Wir haben auf der Torhüterposition die Qual der Wahl, wenn alle fit sind", sagte Yakin, der neben seiner Nummer eins Yann Sommer (Inter Mailand) auf Borussia Dortmunds Gregor Kobel und den früheren Leipziger Yvon Mvogo (FC Lorient) setzt.

"Das Gefühl, auch in Absprache mit Patrick Foletti, war, dass Yvon Mvogo es durch seine Leistungen verdient hat", sagte Yakin weiter. Foletti ist Torwarttrainer der Schweizer Nationalmannschaft. Omlin hatte nach einer starken Rückrunde für Gladbach in den ersten beiden Bundesligaspielen in Augsburg (4:4) und gegen Leverkusen (0:3) durchwachsene Leistungen gezeigt. Der Keeper war im Januar als Nachfolger des zu Bayern München gewechselten Sommer aus Montpellier nach Gladbach gekommen.

