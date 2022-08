Beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim treffen am Samstag der aktuelle Schweizer Meister-Trainer André Breitenreiter und sein Vorgänger Gerardo Seoane aufeinander, doch für die Beteiligten ist das kein Thema. "Solche Konstellationen kann es geben, aber wir beide können damit nichts anfangen", sagte Seoane, der von 2019 bis 2021 immer mit Young Boys Bern den Titel holte, bevor er nach Leverkusen ging und Breitenreiter mit dem FC Zürich triumphierte. "Was vorbei ist, ist vorbei", sagte Seoane: "Das steht zu Hause in der Vitrine. Das zählt alles nicht."