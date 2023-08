In den Testspielen gegen Luton Town gab es einen Sieg und eine Niederlage. Foto

Im letzten Härtetest vor dem Pokalduell in einer Woche bei Drittligist Arminia Bielefeld hat der VfL Bochum einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Der Fußball-Bundesligist absolvierte am Samstag zwei Testspiele gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town, konnte aber nur ein Spiel gewinnen.

Im letzten Härtetest vor dem Pokalduell in einer Woche bei Drittligist Arminia Bielefeld hat der VfL Bochum einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Der Fußball-Bundesligist absolvierte am Samstag zwei Testspiele gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town, konnte aber nur ein Spiel gewinnen.

Die erste Partie, in der Kevin Stöger (9. Minute) und Takuma Asano (51.) zum 2:1 (1:1)-Sieg trafen, hatte aber deutlich mehr Aussagekraft. VfL-Trainer Thomas Letsch ließ vor 8400 Zuschauern die voraussichtliche Startelf für den Saisonstart spielen. Mit dabei waren unter anderem die drei Neuzugänge Lukas Daschner, Felix Passlack und Noah Loosli, in der zweiten Hälfte wurden in Verteidiger Bernardo und Matus Bero zwei weitere Neuzugänge eingewechselt.

In der zweiten Partie direkt im Anschluss, die Bochum mit 1:3 (1:1) verlor, setzte Letsch dann neben einigen erfahrenen Spielern auch U 19-Akteure ein.