Solange das Transferfenster noch offen ist, ist ein Abschied von Nationalspieler Niclas Füllkrug aus Bremen eine Sorge vieler Werder-Fans. Nun gibt es Berichte, Borussia Dortmund habe Interesse.

Borussia Dortmund beschäftigt sich Medienberichten zufolge mit Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug von Werder Bremen. Die "Ruhrnachrichten" und "DeichStube" berichteten am Mittwoch zuerst von Gedankenspielen beim BVB, den Angreifer nach Dortmund zu holen. Weil die Forderungen von Werder (20 Millionen Euro) und der Spielraum der Borussia (10 Millionen Euro) weit auseinanderliegen, soll es auch Überlegungen geben, Youssoufa Moukoko in einem Tausch nach Bremen zu schicken. Auch "Bild" und "Kicker" berichteten über das Dortmunder Interesse an dem 30 Jahre alten WM-Teilnehmer, dessen Vertrag in Bremen noch bis zum 30. Juni 2025 gilt.

Dortmund soll Füllkrug demnach als Nummer zwei hinter Sébastien Haller sehen, der Anfang 2024 aber für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielen will und dem BVB lange Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Füllkrug könnte in Dortmund in der Champions League spielen und sich davon Vorteile für seinen Chancen auf eine Nominierung in Richtung Heim-EM erhoffen.

