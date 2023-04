Der Dortmunder Fußball-Lehrer Edin Terzic setzt im Endspurt um die deutsche Meisterschaft auf Kontinuität. Im Vergleich zum vergangenen Spiel vor einer Woche gegen Frankfurt (4:0) nimmt der Coach des Bundesliga-Tabellenführers für das Revierderby an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum nur eine Änderung vor. Für den angeschlagenen Abwehrspieler Nico Schlotterbeck (Muskelprobleme im Oberschenkel) rückt dessen Nationalmannschaftskollege Niklas Süle in die Startelf. Zum vierten Mal in Serie sitzt BVB-Kapitän Marco Reus, der am Vortag seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert hat, zunächst auf der Bank.