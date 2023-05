Durch das Werfen von Tennisbällen auf das Spielfeld haben Fans des 1. FC Köln im Bundesliga-Derby bei Bayer Leverkusen für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit flogen am Freitagabend gelbe Bälle aus dem Block der Gäste auf den Rasen. Offenbar protestierten die Kölner Fans so gegen die Vorverlegung des Spiels um zwei Tage wegen des Leverkusener Halbfinal-Hinspiels in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom. Ordner sammelten die Bälle ein, nach rund einer Minute ging es weiter.