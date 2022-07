Sebastian Kehl hofft nach jahrelanger Dominanz des FC Bayern München auf mehr Spannung im Titelkampf der Fußball-Bundesliga. "Wir werden unser Bestes geben, um am Ende den FC Bayern nach zehn Jahren in die Situation zu bringen, dass es oben länger spannend bleibt. Aber auch Leverkusen und Leipzig haben einen sehr guten Kader", sagte der neue Sportdirektor von Borussia Dortmund am Mittwoch beim Internationalen Trainer-Kongress in Dortmund.