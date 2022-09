Bochums Trainer Thomas Reis macht sich vor dem richtungweisenden Spiel beim FC Schalke 04 nach eigenen Angaben keine Sorgen um seinen Job. Er mache sich aus mehreren Gründen keine Gedanken, sagte der 48-Jährige am Donnerstag. "Zum Ersten ist noch keine Niederlage eingetreten. Zum Zweiten haben wir ganz deutlich gesagt, wie der weitere Ablauf ist: Dass wir uns im November zusammensetzen." Dass die Partie ein "Schicksalsspiel" sein soll, sei nicht vom Verein gekommen, sagte Reis.

Bochums Trainer Thomas Reis macht sich vor dem richtungweisenden Spiel beim FC Schalke 04 nach eigenen Angaben keine Sorgen um seinen Job. Er mache sich aus mehreren Gründen keine Gedanken, sagte der 48-Jährige am Donnerstag. "Zum Ersten ist noch keine Niederlage eingetreten. Zum Zweiten haben wir ganz deutlich gesagt, wie der weitere Ablauf ist: Dass wir uns im November zusammensetzen." Dass die Partie ein "Schicksalsspiel" sein soll, sei nicht vom Verein gekommen, sagte Reis.

Nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Partien in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga ist der VfL Bochum Tabellenletzter. Reis steht daher sportlich unter Druck. Zudem einigte er sich bisher nicht mit dem VfL auf eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags und soll Medienberichten zufolge im Sommer mit Schalke verhandelt haben. Die Vertragsgespräche in Bochum sollen laut Reis in der WM-Pause fortgesetzt werden.

"Wir haben in drei Jahren so viel aufgebaut", sagte Reis. "Das muss für uns auch ein großer Pluspunkt werden, dass wir gemeinsam aus dieser Misere, in der wir uns im Moment befinden, rauskommen. Da spielt mein Name keine Rolle. Es geht um den Verein. Wir haben einfach Bock und genießen einfach dieses Derby."

Die Tabelle der Bundesliga Neuigkeiten zum VfL Bochum Der Spielerkader des VfL Bochum