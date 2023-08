Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den dänischen Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen auf Leihbasis verpflichtet. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler wechselt für eine Saison vom belgischen Erstligisten KRC Genk an den Rhein, wie der Club mitteilte. Der 23-Jährige steht auf der defensiven Außenposition als Alternative für Benno Schmitz bereit. "Er bringt in seinem Profil sehr vieles von dem mit, was für einen Rechtsverteidiger in unserer Spielidee wichtig ist. Deshalb sind wir überzeugt, dass er nach vergleichsweise überschaubarer Eingewöhnungszeit für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen wird", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.