Der 1. FC Köln hat die Saisonvorbereitung mit einem Erfolg abgeschlossen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Samstag in einem Testspiel mit 2:0 (0:0) gegen den französischen Erstligisten FC Nantes durch. Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Neuzugang Luca Waldschmidt (30. Minute) erzielte vor 32 400 Zuschauern im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung die Führung, Sargis Adamyan (64.) sorgte für den Endstand.

Während für Nantes am nächsten Wochenende der erste Liga-Spieltag ansteht, muss Köln am Montag, 14. August in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück antreten (20.45 Uhr/ARD und Sky).

